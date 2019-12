Smutná zahájila Ski Classics druhým místem v prologu v Livignu

Smutná v barvách týmu Lukáše Bauera eD system prohrála s favorizovanou Švédkou jen o 2,3 sekundy a měla z výsledku obrovskou radost. "Zase jsem na začátku sezony trochu laborovala se zády, tak jsem si nebyla jistá, jak na tom budu. A byl to masakr, prostě bomba," uvedla šestatřicetiletá lyžařka v tiskové zprávě.

V závěru se ke Švédce, která nastoupila k úniku zhruba 2,5 km před cílem, přibližovala. "Britta na konci odjela docela dost v prvním kopci, až jsem si říkala, že je to ztracené. Pak jsem ale cítila, že ve sjezdu ji sjíždím, tak jsem si říkala, že to ještě zkusím. Bylo to pár vteřin, ale ona je fakt silná. Sice měla pomalejší lyže než já, ale holt je pořád ještě ta jednička," uvedla. Druhé místo vybojovala rovněž s dvousekundovým náskokem před Kari Gjeitnesovou z Norska.

Seriál Ski Classics bude pokračovat 14. prosince opět v Itálii novým závodem La Venosta na 40 kilometrů klasicky.