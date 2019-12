Pecka před vstupem do sezony! Ledecká zajela v tréninku na páteční sjezd SP pátý čas

Vydařená zkouška! Ester Ledecká obsadila páté místo v generálce na páteční úvodní sjezd sezony Světového poháru v Lake Louise. Česká reprezentantka, jež byla v úterním úvodním tréninku osmá, zvládla dnešní druhý test na své oblíbené sjezdovce ještě lépe. A jak to bude zítra? To se v kanadském středisku ukáže od 20:30 (vysílá ČT Sport). Pro Ledeckou to bude první závod sezony.