Ledecká ohromila i svého kouče. Jenže před dalším závodem řešili komplikaci

Byly pro vás výsledky Ester ve sjezdech velkým překvapením?

Lyžování je často ošidné, ale je pravda, že při přípravě v Nakisce byla rychlá ve sjezdu, v Chile zase při super-G, takže náznaky jsme měli. Tréninky se povedly, neodpadávaly jako vloni. Ale že může vyhrát závod, by mě ve snu nenapadlo. I když samozřejmě u Ester už dva roky víme, že když se jí jízda povede, dokáže zvítězit…

Jaké byly reakce ostatních týmů? Už asi nebyly tak zaskočené jako na olympiádě.

Pořád byly. Přitom Rakušanka dostávala od Ester v Chile i dvě sekundy, tak najednou byla překvapená, že ji porazila snowboardistka…

Má Ester na to, aby bojovala o stupně vítězů v každém sjezdu, nebo byste spíše podobná očekávání tlumil?

Určitě bych je tlumil. V Lake Louise byla počtvrté, každý rok tam jsou dva sjezdy, zatímco třeba ve Val d´Isere ještě nebyla. Ani tady v Mořici se nám moc nedaří, uvidíme, jak se vypořádáme s těmi lyžemi, ale snad to bude dobré, každopádně super-G je velká neznámá. Ale i ve sjezdu pořád platí, že s umístěním v elitní patnáctce budu spokojený.

Dáváte Ester větší šance ve sjezdu než v super-G, v němž má olympijské zlato?

Obecně je sjezd její lepší disciplína, v super-G je pořád trochu nedůvěřivá. Když jí ve sjezdu řekneme, co jak projet, v tréninku to zkusí a víc si věří. V super-G to pořád občas bere trochu víc dokola než napřímo.

V sobotu ji čeká právě super-G, jediný závod, který se jí v Lake Louise příliš nepovedl. Už jste si zanalyzovali, kde nabrala ztrátu?

Sešlo se tam víc věcí včetně toho, že jí nejely lyže. V tréninku se zdály dobré, ale v závodě nejely, což úplně nechápeme. Proto ještě v Mořici podle testů vyhodnotíme, jaké si vezme. V Lake Louise ani tak určitě nejela super-G na vítězství, ale také ne na takovou ztrátu.

Ester Ledecká se svým týmem. Zleva snowboardový trenér Justin Reiter, lyžařský kouč Tomáš Bank a servisman Miloš Machytka.

Vlastimil Vacek, Právo

V čem je sjezdovka ve Svatém Mořici odlišná?

Není tam moc dobře vidět, nejsou tam stromy ani výrazné zatáčky, navíc blbé světlo, tak se závodník hůř orientuje. Navíc podklad je spíš tvrdý sníh, Ester má radši ledové kopce.

Přesun z Kanady do Švýcarska proběhl hladce?

Úplně ne, nedorazily batohy a lyže, které se na Ruzyni objevily až ve čtvrtek, tak je pak vezli za námi do Mořice. Ester stejně měla mít nějaké volno, ale komplikace to byla.

Po víkendu v Lake Louise padlo rozhodnutí, že Ledecká stráví celý prosinec na lyžích a vynechá snowboardové závody. Byla to v týmu jasná volba?

To nebyla, řešilo se to do poslední chvíle. Ale podle toho, že ve sjezdu vede Světový pohár, se rozhodlo, že na lyžích zůstane. Nemáme ambici bojovat o glóbus, ale když už vede, chceme udělat všechno pro to, aby byla vysoko.

V neděli ji čeká paralelní slalom, tedy disciplína, kterou zná spíše ze snowboardu. Původně to přitom vypadalo, že v české nominaci ani nebude.

Dříve se na paralelní slalom nominovalo podle žebříčku ve slalomu. Ale teď má samostatný žebříček i glóbus. Takže se na začátek vytvořilo umělé pořadí podle všech disciplín a místo měla vyjeté Gabriela Capová, pak byla Ester a za ní Martina Dubovská. Tak jsme to brali, že bude mít druhé místo Ester, a trénovali na paralel, protože by i v něm mohla být dobrá.

Jenže svaz nominoval Dubovskou, která se blýskla devátým místem ve slalomu v Levi.

Mě by nenapadlo zpochybňovat třeba nominaci na obřák v Söldenu. Ester je v něm u nás asi nejlepší, což ukázala i na olympiádě. Ale nemá čas ho jezdit, tak nemá body, což respektuji. A nenapadlo mě, že někdo zpochybní tenhle žebříček, ale stalo se. Tak jsem komunikoval s FIS, jestli by zohlednili, když byla třetí ve svěťáku celkově, a přislíbili jí divokou kartu. Nakonec si to Ester vyjela a tu kartu nepotřebuje.