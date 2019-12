Platit si za přípravu? Padly i výhrady. Češi v tradiční disciplíně jezdí jen ve dvou

Závodníkům nezbylo než rozhodnutí přijmout. „Měli jsme schůze, kde jsme to rozebírali, nějaké výhrady byly,“ neskrývá Portyk, jenž už byl letos v SP třináctý. „Ale všichni jsme to podepsali, odevzdali nějaké příspěvky a svoje peníze do toho dali. Kolik? Ještě to nemám spočítané, snad ne moc,“ pousmál se.

„Ono už roky předtím platilo, že když jsme chtěli něco navíc, museli jsme si to hradit z vlastního, teď to bylo poprvé takhle oficiálně,“ doplnil Ondřej Pažout, jenž má stejně jako Portyk doma světové juniorské zlato.

„My si od spolufinancování přípravy závodníky neslibovali, že získáme nějakou zásadní částku do rozpočtu. Spíš, aby si kluci uvědomili, že příprava hodně stojí, a když výsledky nejsou optimální, je před partnery obraz složitější,“ vysvětluje donedávna závodník, nyní sportovní ředitel úseku severské kombinace Tomáš Slavík.

Portyk s Pažoutem jsou v současnosti jedinými dvěma českými sdruženáři, kteří podle vyjetých kvót objíždějí SP, a tak v Lillehammeru nemohli Češi dát dohromady družstvo. Takových zemí ale bylo víc, a tak byl závod pro nízký počet přihlášených zrušen.

„Bohužel se rozevírají nůžky mezi silnými a movitými zeměmi a ekonomicky slabšími, a tak se objevují varování, aby tu disciplínu nedělalo jen čtyři pět států,“ říká reprezentační kouč Marek Šablatura.

SP pokračuje o víkendu v Ramsau, rekordní šnůru pěti výher na úvod sezony zkusí protáhnout Nor Jarl Magnus Riiber. „Je tak silný, že Daniel Andre Tande, který vyhrál dva svěťáky skokanů, týden předtím v Norsku s Riiberem prohrál,“ dokumentuje Šablatura sílu sdruženářského esa.