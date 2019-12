Češi se obléknou do černého. Vrchol sezony ale může být po letech veselý

Jen musí diváci v houfu závodníků hledat černé barvy, které český tým nově obléká. „Já mám černou ráda, padlo mi to do noty,“ pochvaluje si na svazovém webu kombinézy se lvíčkem na rukávu a nohavici Razýmová.

Ta zažívá v 27 letech životní sezonu. Do jejího startu byla ve Světovém poháru nejlépe 18., do aktuální zimy vtrhla v dosavadních třech distančních závodech pátým, devátým a sedmým místem. Nyní doufá, že ji příliš nepřibrzdila krátká předvánoční viróza, kvůli níž vyrazila místo svátků strávených u rodičů dohánět manko do švýcarského Davosu.

„Potkala jsem tam spoustu dalších lyžařů. Jak letos není jiná vrcholná akce, hodně lidí bere Tour za vrchol,“ připomněla Razýmová, která by se chtěla pohybovat do 15. místa. Vyhovovat by jí mělo i to, že na programu jsou jen dva sprinty. Seriál vyvrcholí příští neděli výšlapem na sjezdovku Alpe Cermis, letos nově s hromadným startem.

Vedle Razýmové se v sobotu v Lenzerheide na start postaví také Petra Nováková, která se blýskla v SP dvěma umístěními v elitní patnáctce před Vánoci v Davosu, dále Sandra Schützová s Kateřinou Janatovou a trio mužů: Michal Novák, Adam Fellner a Petr Knop.