Koudelka skončil v Innsbrucku šestnáctý, Turné čtyř můstků má nového lídra

Skokan na lyžích Roman Koudelka skončil šestnáctý v třetím závodu Turné čtyř můstků. V Innsbrucku zvítězil Nor Marius Lindvik a navázal na triumf z novoročního závodu v Garmisch-Partenkirchenu. Do čela pořadí Turné se před finále v Bischofshofenu dostal dnes druhý David Kubacki z Polska.

Kubacki, svěřenec českého trenéra Michala Doležala, celkově vede o 9,1 bodu před Lindvikem, třetí je Němec Karl Geiger o 3,3 bodu. Šanci na obhajobu má i lídr Světového poháru Rjoju Kobajaši z Japonska, který byl v Innsbrucku až čtrnáctý a v Turné je čtvrtý. Koudelka si celkově polepšil na sedmnácté místo.

Další dva čeští skokani do bodované třicítky v Rakousku nepostoupili. Viktor Polášek obsadil 43. a Filip Sakala 48. místo.

Koudelka, který byl v Ga-Pa osmý, skočil v první kole 124 metrů. Prohrál sice o dva metry a o 4,6 bodu s Norem Danielem Andrém Tandem, přesto prošel do druhého kola jako třetí z pětice nejlepších poražených. Ve finále skočil Koudelka o půl metru méně a sedmnácté místo uhájil.

"Skoky jsou už dobré, stabilní a jen škoda, že to v konečném pořadí nebylo lepší. V této konkurenci a při malých rozdílech je to ale cenné umístění," řekl Koudelka, který měl pomalejší rozjezd do zimy a prosazovat se začal až na Turné. V něm před rokem obsadil celkové páté místo, což je jeho maximum.

Polášek zaznamenal 113 metrů a neměl podle očekávání šanci v souboji s Lindvikem. Objev Turné přistál na 133 metrech a byl v čele o 1,3 bodu před Polákem Kubackým, který skočil stejně daleko, ale měl větší odpočet za vítr.

Lídr Světového poháru Rjoju Kobajaši tentokrát v Innsbrucku neuspěl a přišel o vedení v celkové klasifikaci Turné čtyř můstků.

Lisi Niesner, Reuters

Ve druhém kole předvedli Lindvik i Kubacki shodný skok 120,5 metru, dostali totožné stylové známky a měli i stejný odečet za vítr. Na třetí místo v závodu se díky nejdelšímu pokusu druhého kola (131 m) posunul Tande.

Sakala skočil jen 105,5 metru a prohrál s rakouským favoritem Stefanem Kraftem (123 m).

V Bischofshofenu je v neděli na programu kvalifikace, závod začne prvním kolem v pondělí za umělého osvětlení v 17:15.