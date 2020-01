Koudelka o budoucnosti, elitním českém kouči i synovi na můstku. S ním si čistím hlavu, říká

Potatil se?

Na sněhu ještě neskákal, teď zrovna jdeme v Lomnici na můstek, kde ho bude poprvé sjíždět, tak uvidíme, jak mu to půjde. V létě už si ten úplně nejmenší zkusil a docela ho to bavilo, tak se těším, jak si tam také vyčistím hlavu. Je pravda, že celkově se za ten rok posunulo, jak prožívá i moje závody.

Jak vy hodnotíte celkové 17. místo na Turné? Vloni jste byl pátý, ale po nepovedeném začátku aktuální sezony asi takový výsledek berete.

Určitě beru. Já si dal za cíl čtyřikrát bodovat a ani jsem nečekal, že by se to mohlo povést až takhle. Vloni bylo páté místo senzací, ale když jsem koukal na výsledky, měl jsem tehdy asi jen o osmnáct bodů víc, takže musím být spokojený.

Čím se sezona zlomila? Na začátku se vám nedařilo postupovat do druhého kola.

Bylo tam víc věcí. O Vánocích jsem byl zničehonic unavený, nemohl jsem zvednout činku, nevím, čím to bylo. Dva dny jsem se vyležel, přijel na závody a najednou cítil, že si tělo odpočinulo. Druhý zlom byl v kombinézách. Dostali jsme materiál, který mají i kluci ve špičce, což bylo znát od prvního tréninku. A důležitá je samozřejmě psychika, když se začne dařit, neřešíte chyby, víc si věříte. To byly tři hlavní impulzy.

Na Turné jste si posteskl nad nízkými nájezdovými rychlostmi při vašich skocích.

Potýkáme se s tím celou sezonu. V Oberstdorfu to bylo hrozné, nevěděli jsme, co s tím. Nechci to házet na servis, Lukáš Hlava dělal maximum, abychom zrychlili, a hodně záleží i na skokanovi. V Ga-Pa i Innsbrucku to bylo lepší, ale v Bischofshofenu, kde je dlouhý nájezd, to bylo znát. Ten rozdíl by ve druhém kole klidně čtyři pět metrů mohl udělat…

Turné ovládl Polák Dawid Kubacki, který je o rok mladší než vy, takže se za ty roky ve Světovém poháru jistě dobře znáte. Jak na vás působí?

My se známe ve Světovém poháru všichni, ale je pravda, že k Polákům máme blízko i proto, že tam je Michal Doležal. Poláci byli vždy féroví, ať se dařilo, nebo ne, chovali se stejně. Klobouk dolů před tím, jak to Dawid i Michal zvládli.

Pozice Michala Doležala je možná trochu nedoceněná, v málokterém sportu vede Čech jednu z nejsilnějších reprezentací.

Určitě nejsilnější. Michal je neuvěřitelně pracovitý, když chce něčeho dosáhnout, jde za tím. Moc mu to přeju, viděl jsem teď v Bischofshofenu po prvním kole, jak byl chudák nervózní, to jsem mu vůbec nezáviděl.

Závidět ale můžete podmínky, které v Polsku skokani mají, co se týče infrastruktury.

Polský svaz na tom také dřív nebyl ideálně, neměli tolik skokanů. Vylétl Adam Malysz, přišly investice a udělali pro skokany první poslední. To bohužel u nás chybí, ale je to o výsledcích. Když budou dobré, zlepší se i podmínky.

Ale je to trochu začarovaný kruh. Těžko se zlepší výsledky, když nemáte kde skákat.

Je pravda, že dřív jsme v Liberci skákali na velkém můstku, v Harrachově měli tréninky na devadesátce, které nám také pomáhaly. Je to velká škoda, ale to už je spíš otázka peněz a politiky, o to by se závodník neměl starat, na nás jsou ty výsledky.

Za vámi teď zeje výsledková díra, druhý nejlepší Čech byl na Turné až 49. Vnímáte na sobě i tlak, abyste pokračoval, když teď žádného nástupce nemáte?

Takhle nepřemýšlím. Budu závodit, dokud mě budou skoky naplňovat. Mám rodinu, která mě podporuje, ale kdybych byl celý rok pryč a vše obětoval sportu a pak nepostupoval do druhých kol a neměl jim ani finančně co dát, byla by to konečná. Třeba teď na Turné mě skoky zase neuvěřitelně bavily.