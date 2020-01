Úpadek slavného závodu? Místo audi orel a zlomek dávných prémií

"Nemůžeme se ubránit dojmu, že prestiž Turné rok od roku klesá. Množí se chyby organizátorů a pokud by akce neměla takovou bohatou historii, nejlepší skokani by se k ní už dávno otočili zády," napsal specializovaný portál sport.pl.

Když slavný Malysz vyhrál v sezoně 2000/01, dostal od sponzora akce automobil Audi A4 Quattro v hodnotě 50 000 tehdejších německých marek. Na odměnách za výkony na všech čtyřech akcích v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchenu, Innsbrucku a Bischofshofenu inkasoval 105 000 marek. Od lyžařské federace (FIS) 90 000 švýcarských franků. V přepočtu 535 000 zlotých, chcete-li 126 000 eur (cca. 3 200 000 korun), jak si všímají i na slovenském webu sportky.zoznam.sk.

A co Kubacki v sezoně 2019/20? Namísto audi obdržel sošku Zlatého orla a finanční odměna za vítězství v závodech se snížila na 20 000 švýcarských franků. Kdyby Kubacki vyhrál všechny čtyři součásti, dostal by se na 80 000 franků, čili přibližně 300 000 zlotých (1 800 000 korun), jenže tolik zdaleka nezískal. Skončil sice čtyřikrát na stupních vítězů, ale vyhrál pouze v Bischofshofenu a celkově mu to vyneslo 50 000 franků, čili nějakých 200 000 zlotých, resp. 46 000 eur (1 150 000 korun).

Polský skokan na lyžích Dawid Kubacki po 1. kole závodu v Bischofshofenu.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Podle webu je dnes pro skokany stále přitažlivější turné Raw Air na konci sezony během deseti dní na můstcích v Oslu, Lillehammeru, Trondheimu a Vikersundu. Tam se uděluje za vítězství 60 000 eur, což je více než inkasoval Kubacki při svém celkovém triumfu na nedávné akci v Německu a Rakousku. Spolu s dalšími odměnami za triumfy na jednotlivých můstcích se v rámci Raw Air dá vydělat až 450 000 zlotých, tedy 106 000 eur (2 650 000 korun)," vyčíslil vše web sport.pl.

Je norská série v myslích skokanů vskutku už před německo-rakouským turné? "Čím víc velkých závodů, tím lépe pro skoky na lyžích. Nemyslím si, že Raw Air je již dnes prestižnější akcí než Turné čtyř můstků, ale pro mě je to určitě velká výzva. A do budoucna bude norský miniseriál v důležitosti pouze stoupat," uvedl další polský úspěšný letec Kamil Stoch, vítěz Turné v letech 2017 a 2018.