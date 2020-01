Dělala jsem chyby, ale každá desítka je skvělá, soudí Ledecká. Co ji mrzelo?

Závod měl start níže, trať tak byla kratší skoro o 700 metrů a česká reprezentantka ztratila v první polovině. Druhou pasáž zvládla dobře a byla osmá s konečnou ztrátou 1,41 na vítěznou Švýcarku Corinne Suterovou, jež Ledeckou předstihla v čele hodnocení disciplíny.

„Každá desítka je skvělá. Musím poděkovat celému týmu, opět odvedli fantastickou práci. Myslím, že jsem dělala chyby a doufám, že příště je opravím," řekla Ledecká v rozhovoru pro Radiožurnál.

České olympijské vítězce v super-G na lyžích a paralelním obřím slalomu na snowboardu znovu v rakouském středisku nepřálo počasí. Před třemi lety zde vyhrála trénink, ale závod byl pak rovněž zkrácen a tehdy ani nebodovala.

„Trošku mě mrzelo, že se to nejelo odshora, protože to je krásná trať. Ale je to outdoorový sport. Přizpůsobili to daným podmínkám a jsem ráda, že se aspoň něco odjelo," řekla.

Závod byl kvůli mlze dvakrát přerušen. Nejlepší viditelnost měla vítězná Suterová, která startovala jako sedmá. „Nebylo to nic moc. Ale myslím, že všechny holky to měly stejný, některé horší," řekla Ledecká k podmínkám.

V neděli se jede kombinace a není jasné, kdy se pak Ledecká na lyže vrátí. V úterý by měla startovat poprvé v sezoně SP na snowboardu. Další sjezdy jsou v plánu v Bansku, kde se 24. a 25. ledna pojedou dva, jeden jako náhrada za zrušený závod ve Val d'Isere.

„Je téměř jisté, že tam pojedeme. Ester je druhá v hodnocení, takže bychom byli hloupí, kdybychom to nezkoušeli dál," uvedl jeden z jejích trenérů Tomáš Bank v České televizi.