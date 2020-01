Dopující běžec na lyžích Baldauf dostal pětiměsíční podmínku

Rakouský běžec na lyžích Dominik Baldauf, jenž byl loni v únoru jedním ze zadržených během antidopingové razie na mistrovství světa v Seefeldu, byl odsouzen k pětiměsíčnímu podmíněnému trestu vězení za sportovní podvod. U soudu v Innsbrucku dnes přiznal krevní doping a užívání růstového hormonu, odmítl však, že by podváděl své sponzory a způsobil jim tak škodu.

Sedmadvacetiletý Baldauf patří ke 23 sportovcům, kteří byli zapleteni do dopingového skandálu kolem lékaře Marka Schmidta z Erfurtu. Dopingová síť byla odhalena v rámci operace Aderlass (pouštění žilou), jež vyvrcholila zatýkáním a raziemi během MS v klasickém lyžování v Rakousku.

Baldauf dnes uvedl, že si nechal vyměnit krev poprvé v dubnu roku 2016. Následujícího roku na podzim k tomu přidal růstový hormon. K dopování ho přivedl reprezentační kolega Johannes Dürr, který později svým svědectvím pomohl k rozkrytí aféry.

"Dürr mi vysvětlil, jak to ve vrcholovém sportu chodí. Řekl mi, co sám dělá a že existuje v Německu jistý lékař. Nikdy mi ale neřekl, že to mám dělat i já," uvedl Baldauf, ale přiznal, že mu Dürr kontakt na lékaře Schmidta poskytl.

Zakázané látky prý Baldauf nebral proto, aby lyžováním vydělal víc peněz. "Chtěl jsem na mistrovství světa doma v Seefeldu ukázat svůj maximální potenciál," řekl specialista na sprinty, jehož nejlepším výsledkem ve Světovém poháru je 19. místo.

Baldauf byl kvůli dopingu odsouzen za sportovní podvod, podle svého právního zástupce však sponzory neoklamal. "Měl běhat na lyžích a přesně to dělal," řekl Andreas Mauhart a dodal, že pracovníci Rakouského lyžařského svazu a také výrobce lyží mohli o jeho dopingu vědět. Proto se jeho klient podvodu dopustit nemohl.

V příštích týdnech se uskuteční v Rakousku v souvislosti s aférou další procesy s cyklisty Georgem Preidlerem a Stefanem Deniflem. Bývalý Baldaufův reprezentační kolega Max Hauke, jenž byl při razii v Seefeldu přistižen při transfuzi krve, dostal už loni v říjnu stejně jako nyní Baldauf pětiměsíční podmínku.