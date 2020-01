Velká premiéra českého benjamínka. Přijde pecka?

Když se byla projet po okruhu v okolí Vysočina areny, po očku sledovala největší hvězdy světového lyžování v čele s Norkou Johaugovou.

„Rozdíl mezi juniorským a seniorským lyžováním je diametrální. V technice, dynamice, bude to vidět i ve stíhačce, co se týče chování ve startovním poli,“ vypočítává. „Ale to už jsem měla možnost vidět na olympiádě, tak to není takový šok,“ doplňuje Havlíčková.

V Pchjongčchangu absolvovala tři závody. Tehdy ji vedl bývalý kouč Kateřiny Neumannové Stanislav Frühauf, vloni ji připravoval bývalý mistr světa Martin Koukal. Letos Havlíčkovou trénuje její otec, v okolí novoměstských tratí ale bude mít i širokou rodinu.

„Strašně se těším, jen mě mrzí, že aktuální forma po nemoci není taková, jaká by mohla být,“ zalitovala. Před závody ve Švýcarsku ji sklátily teploty, čtyři dny strávila v posteli. I proto si dává skromnější cíle. „Do 40. místa by to pro mě byla pecka, ale nemyslím, že to je úplně reálné. I do padesátky by to bylo super,“ tvrdí druhá nejmladší ve 63členné startovní listině.