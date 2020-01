Další česká senzace. Na běžky šla z povinností, teď seděla v křesle pro lídra

Na startu sezonu oslnila svými výsledky Kateřina Razýmová, teď připravila příjemný šok českým fanouškům Kateřina Janatová. I když spadá do kategorie do 23 let, ve Světovém poháru v Novém Městě na Moravě zajela životní výsledek třináctým místem a dlouho se vyhřívala v křesle pro vedoucí ženu závodu. A to se pořád cítí hlavně jako sprinterka!