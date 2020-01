Prach i bedny za statisíce. Jak se lyžování vyrovná s chystanou revolucí?

Většinu zimy tráví v přírodě u lyžařských tratí, ale čerstvého vzduchu si moc neužijí. „Zdravé to úplně není,“ pokrčí rameny Blaschke ve své „laboratoři“ plné chemických prostředků – vosků, parafínů i urychlovacích prášků.

Vosky v malých baleních přijdou často na více než 4000 korun, servismani jich mají v popsaných přihrádkách vyskládané desítky. A tak hodnota zdánlivě nenápadných bedýnek jde do statisíců. „Jedna krabička vystačí tak na pět párů lyží,“ říká Blaschke, jenž s pomocí speciální žehličky prášky zahřívá až na 200 stupňů. „Skluznice je jako houba. Penetruje se, prášek do ní zaleze, zapustí se do skluznice a snižuje tření vůči sněhu,“ popisuje.

„Nejhorší jsou na tom výpary. Ale kontaminované je všechno. Zdi, oblečení, ten prášek se dostane všude,“ popisuje Blaschke. I kvůli tomu sáhla lyžařská federace FIS k razantnímu opatření, od příští sezony zakázala vosky s příměsí fluoru. A to je pro výrobce i servismany takřka revoluční zásah.

„Snažíme se vyvinout vosky, kde fluor nahradíme. S parafíny a tuhými vosky se to daří, u prášků nevíme, jestli se dostaneme bez fluoru na takovou úroveň,“ popisuje Morten Saetha z firmy Swix, která objíždí všechny Světové poháry a nabízí své know-how i produkty reprezentacím.

Saetha už má v Novém Městě i jeden z nových vosků bez fluoru, tedy látky, která může být v určité formě karcinogenní. „Co v něm je místo fluoru? Sám nevím. Ptal jsem se, ale řekli mi, že to nemusím vědět,“ usmívá se.

Každopádně výrobce i servis čeká hodně náročný rok. „Budou se muset měnit všechny lyže, protože už jsou proprášené, a nikdo neví, co s nimi. To rozhodnutí přišlo v listopadu, přitom každý produkt se testuje dva až tři roky. Ani nikdo neví, jak to dokáže FIS kontrolovat,“ doplňuje Jan Weisshäutel, který v roli servismana pomáhal snowboardistce Evě Samkové k olympijským medailím a teď pracuje pro české zastoupení Swix.