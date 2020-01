Na Jizerskou 50 dorazí i norská legenda Northug! Je to pro mě velká motivace, říká

Na slavnou Jizerskou padesátku se chystá i jeden z nejlepších běžců na lyžích v historii Nor Petter Northug. Dvojnásobný olympijský vítěz a třináctinásobný mistr světa se zúčastní pátečních sprinterských závodů. Vítěz bere sto tisíc korun.

„V rámci seriálu Ski Classics to bude můj letošní druhý závod, pak už mě čeká jen švédský Vasův běh," říká čtyřnásobný medailista z Olympijských her v kanadském Vancouveru. Do Česka zamíří ve čtvrtek 6. února, o den později se postaví na start Benzina Sprintu.

„Je pro mě velkou motivací zazávodit si na specifické trati v Jizerských horách, kterou musím nejdříve trochu poznat. I proto vyrážím o den dříve, i když se závody Benzina Sprintu jedou až v pátek večer," vysvětlil vítěz Tour de Ski z roku 2015.

Petter Northug na archivním snímku.

Dnes 34letý Petter Northug má na ČEsko dobré vzpomínky. Na mistrovství světa v Liberci v roce 2009 vyhrál hned tři zlaté medaile. Ovládl skiatlon, trať na 50 kilometrů volně a triumfoval i ve štafetě.

Zájemci mají stále možnost změřit síly s jedním nejlepších lyžařů historie. Registrace do závodů 53. ČEZ Jizerské 50 končí sice již tuto neděli, pořadatelé se však rozhodli možnost přihlášení do Benzina Sprintu prodloužit do pondělí 3. února.

53. ročník Jizerské 50 startuje přesně za čtrnáct dnů. V pátek je na programu Bedřichovská 30 volně, sprinty soupaž a dětské závody. V sobotu se jede Bedřichovská 25 a 10 klasicky a firemní štafeta. V neděli odstartuje hlavní závod na 50 kilometrů klasicky.

Otázkou však zůstává, zda se nejdelší závod uskuteční kvůli horším sněhovým podmínkám v celé délce. „Sněhovou situaci v Jizerských horách bedlivě sledujeme. Na trase Jizerské 50 jsou aktuálně kritická místa s nižší sněhovou pokrývkou, závod by ale za současných podmínek přesto bylo možné uspořádat," ujistil tiskový mluvčí závodu Richard Valoušek.