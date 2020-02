Smutná byla v generálce na Jizerskou padesátku čtvrtá v Toblachu

Vládci závodu na 42 km klasickou technikou v Dolomitech se stali Švédka Britta Johanssonová Norgrenová a Nor Andreas Nygaard. Smutná útočila na třetí pódium v sezoně, neboť doběhla druhá v prologu v Livignu a třetí v La Diagonele. O bronz dnes finišovalo pět lyžařek, Smutná podlehla Rusce Anastasii Vlasovové.

"Kdyby to byl ten bronz, tak jsem maximálně spokojená. Takhle je to bohužel o fous čtvrté místo, ale i za něj jsem samozřejmě ráda. Bylo jasné, že se rozhodne až ve finiši, protože ve sjezdu to nešlo roztrhat," uvedla Smutná v tiskové zprávě týmu Lukáše Bauera eD system.

Seriál bude pokračovat Jizerskou padesátkou v neděli 9. února.