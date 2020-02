Řezáč se poměří s Northugem i ve sprintu, na padesátce by raději jiné skalpy

Řezáč oslaví v dubnu sedmačtyřicáté narozeniny, ve stopě přesto stále dokáže konkurovat. „Od listopadového začátku sezony to sice nebyl žádný zázrak, ale s tím jsem počítal. Od ledna už to bylo lepší, povedla se mi Marcialonga. Poslední závod v Toblachu byl mimo plán, ale byl to krásný trénink na Jizerskou. Rád bych podal co nejlepší výkon, závodit doma je pro mě čest," vyprávěl na čtvrtečním setkání s novináři.

Trojnásobný vítěz tradičního závodu v Jizerských horách přitom letos plánuje vstoupit do závodního víkendu netradičně už v pátek. Postaví se na start sprintu, v němž se představí i legendární Petter Northug. A posléze se s Norem poměří i v neděli.

„Vždycky jsem na něj rád koukal, jak drtí konkurenci ve Světovém poháru nebo MS, tak bych se s ním chtěl zkusit poměřit. Ve sprintu bude dobrý, to má pořád v sobě. Na padesátce nemá moc velkou šanci, jezdí se vysoké tempo a on už tomu nedává pět hodin denně jako kluci, co dneska táhnou startovní pole. Já jsem ho už kdysi porazil na Marcialonze a letos jsem mu tam dal dvanáct minut," líčil se šibalským úsměvem Řezáč.

Stanislav Řezáč

Slavia pojišťovna Sport Team

Po dni odpočinku pak bude v neděli ráno opět stát v elitní vlně na startu nejdelšího závodu. „Cílem bude zkusit uviset elitu prvních jedenáct kilometrů. Po stoupání na Knajpu se to roztrhá a není šance dojet. Když se člověk udrží vpředu, je šance zajet dobrý výsledek," přemítal.

A přestože by mohl na start dojít doslova v bačkorách, pojede do Bedřichova z Jablonce nad Nisou. „Náš rodinný penzion je plně obsazený, tak musím bydlet jinde," podotkl se smíchem.

V Rakousku nevěděli co se sněhem, v Bedřichově se modlili

Řezáč se po posledním závodu v Dolomitech přesunul za tréninkem do Ramsau a na dálku sledoval úpěnlivé čekání organizátorů z Bedřichova na sníh. Nadílka z první poloviny týdne zažehnala „hrozbu" závodu na okruzích nad stadionem a trať by měla vést po tradiční trase - možná mírně zkrácené bez tříkilometrové smyčky přes osadu Jizerka.

„V Rakousku napadl metr a půl, nedalo se pořádně trénovat. Být ale v kůži pořadatelů v Bedřichově... Dobře, že vytrvali a nevzdali závod v klasické podobě. Na tříkilometrová kolečka v roce 2016 nevzpomínám úplně rád. Eliasen tenkrát dojel o kolo šestatřicátého Petra Nováka, který tak měl odstoupit. To je šílené, když standardně boduje první šedesátka," podotkl Řezáč.

Po českém vrcholu seriálu Ski Classics se český lyžař bude soustředit na skandinávsko-finské finále celé sezony. „Čeká mě Vasův běh (90 km), Birkebeiner (54 km) a Ylläs-Levi (70 km). Po Jizerce už plánuju jen trénink, potřebuju se na Vasák dobře připravit," plánoval.