Poprvé od Vánoc doma. Ale co budu v Praze dělat? dumá robot Ledecká

Kalendář Světových pohárů ve sjezdovém lyžování i snowboardingu jí plnil každý zimní víkend, byť některé pobyty se kvůli mizernému počasí proměnily v marné čekání na závody. Teď už ale Ester Ledecká po zrušení snowboardového SP v rakouském Lackenhofu kvůli nedostatku sněhu s předstihem ví, že příští víkend bude mít volný. A poprvé od Vánoc se dostane domů do Prahy.

Další závody ji čekají až za čtrnáct dnů v Crans Montaně. Slalomová zastávka seriálu v Kransjké Goře se jí příští víkend netýká, a tak vyrazí koncem týdne za tréninkem zřejmě do Švýcarska.

„Teď budu tak čtyři dny doma, což je strašný úspěch, nejvíc za poslední čtyři měsíce,“ vyprávěla v Garmisch-Partenkirchenu vytížená obojživelnice. Pro mnohé je čtyřdenní volno spojené s lákavou představou odpočinku, nezmar Ledecká cítí spíše nejistotu, jak s volným časem naloží.

Ester Ledecká během super-G v Garmisch-Partenkirchenu.

Marco Tacca, ČTK/AP

Nějak jsem zapomněla, co mám v Praze dělat. Jak nebudu mít režim, asi budu celkem vyřízená,“ tuší dvojnásobná olympijská vítězka zvyklá na to, že má dny a týdny detailně rozplánované.

„Vždycky jsme myslela, že jsem hrozně dobrá v improvizaci, ale ve finále mám hrozně ráda, když vím, co se bude dít,“ přiznává. „Dva měsíce jsem přesně věděla, co mě čeká další den. Vstanu, rozcvičím se, jdu na trénink, pak na rehabilitaci, oběd a další trénink. Pořád stejné, a to mám ráda,“ líčí čtyřiadvacetiletá Ledecká.

Teď ji na chvíli pravidelný režim odpadne. „A než si zvyknu na ten rytmus v Praze, zase to trvá, čtyři dny na to nestačí,“ tuší. „Ale naplánuju si nějaké rehabilitace, kolečko kolem oblíbených doktorů, aby mě zkontrolovali, prostě promazali trošku robota,“ našla Ledecká ve svém volnu přece jen nějaké záchytné body.

Od 21. do 23. února ji pak v Crans Montaně bude čekat k plánovanému sjezdu a super-G ještě jeden sjezd přesunutý z Krasné Poljany. Ve švýcarském středisku zatím Ledecká nezávodila, před čtyřmi lety tam absolvovala jen dva tréninky, než závody zrušili. „Tak aspoň trochu vím, co čekat. Tehdy tam byly docela divoké podmínky, trénink se mi úplně nelíbil,“ vybavuje si.

A tak ji čeká ve volnu samostudium. „Budu nakoukávat videa ostatních holek, jak to tam vypadá a kde jsou klíčová místa, až se trochu dopředu připravím,“ plánuje.