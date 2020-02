Nejdříve oslava, pak drsný konec. Další dvě soupeřky Ledecké mají po sezoně

Když se v sobotu radovala z vítězství ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu, netušila, že další výhru v letošní sezoně Světového poháru už nepřidá. Ošklivý pád v super-G zhatil veškeré její další plány. Viktoria Rebensburgová si sice původně myslela, že je jen pochroumaná, avšak vyšetření ukázala, že sezona pro ni skončila.

„Byl to drsný pád, ale bolí mě naštěstí jen trochu levé koleno,“ líčila ještě před vyšetřením Rebensburgová německým médiím. Jenže s poraněnou hlavicí holenní kosti a poraněnými vazy v levém koleni bude muset mít minimálně šest týdnů klid, a tak se olympijská vítězka super-G z roku 2010 připojila k dalším kolegyním, které budou zbytek sezony sledovat jen jako divačky.

Záchranáři pomáhají německé lyžařce Viktorii Rebensburgové po pádu v nedělním super-G v Garmisch-Partenkirchenu.

Marco Tacca, ČTK/AP

Tou další je Sofia Goggiaová. I u ní to nejdříve vypadalo, že se její hrůzný pád v super-G obešel bez vážnějšího zranění. Olympijská vítězka ve sjezdu skončila v ochranných sítích. Poté, co se ji podařilo po několika minutách záchranářům a pořadatelům ze sítí dostat, odjela do cíle po svých. Tam se ale ukázalo, že vše není v pořádku. V nemocnici se podrobila operaci vřetenní kosti na levé ruce a i Italka si tak v letošní sezoně už nezazávodí.

Hned v úvodním závodě Světového poháru v Söldenu ubyla Ester Ledecké a jejím kolegyním rakouská soupeřka Bernadette Schildová. Usměvavá lyžařka si ve druhém kole obřího slalomu přetrhla přední křížový vaz v pravém koleni a zbytek sezony se tak místo závodů věnuje rehabilitacím.