Dressen vyhrál v SP druhý sjezd za sebou, Feuz je zatím bez globu

Šestadvacetiletý Dressen, jenž v Saalbachu před pěti lety debutoval v SP, přitom dnešní závod málem nedokončil. Hned v úvodu ho rozhodil velký náraz do nohy. "Už jsem ani nepočítal s tím, že mi ta lyže zůstane na noze a připravoval jsem se na to, abych to ustál a nespadl," řekl televizní stanici ZDF.

V druhé polovině zkrácené trati ale Dressen zajel výborně a sám byl v cíli překvapen, že je před mistrem světa Feuzem. Za ním se seřadili další tři švýcarští reprezentanti, třetí skončil v těsném pořadí s odstupem devíti setin Mauro Caviezel.

Sjezd v Saalbachu se jel jako náhrada za Světový pohár v Číně, kde se nemůže závodit kvůli epidemii koronaviru. Rakouští organizátoři převzali na poslední chvíli pořadatelství místo Jen-čchingu, kde si měli lyžaři podle původního plánu 15. a 16. února vyzkoušet nové tratě pro olympijské hry v roce 2022.