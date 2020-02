Česko přijde o obrovskou naději. Zlatý medailista asi bude závodit za Rakousko

Velkoměsta Atlanta a Peking, statisícová italská Modena a na závěr Deštné v Orlických horách s 600 obyvateli. Netradiční vyvrcholení má Světový pohár v akrobatickém lyžování v disciplíně Big Air (28. a 29. 2.), ale pořadatelé akce Soldiers si za deset let její existence vybudovali skvělé renomé. „Snaží se to dávat do velkých měst, ale Deštné dostalo výjimku,“ cení si šéf organizátorů Jan Prouza. Proč Soldiers, tedy vojáci? V pohraničí je řada vojenských bunkrů, které pořadatelé zabudovali i do areálu s unikátním skokem. Lyžaři na něm budou létat v sedmimetrové výšce až 30 m. Vstup je zdarma, organizátoři čekají za dva dny na patnáct tisíc diváků.