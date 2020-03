Nové Město opakovat nechtěli. Finále seriálu je zrušeno

Pořadatelé ustoupili od pořádání závodu ve slopestylu s tím, že situace kolem šíření koronaviru je naprosto neodhadnutelná.

„Se zástupci Svazu lyžařů ČR i Mezinárodní lyžařské federace FIS, stejně tak jako s vedením Skiareálu Špindlerův Mlýn, jsme do poslední chvíle doufali, že se nám podaří závod uskutečnit. Bohužel opak je pravdou," uvedl v tiskové zprávě jeden z šéfů závodu Martin Černík.

Závod by se měl konat v příštím roce, kdy by byl zároveň nominačním závodem pro ZOH 2022 v Pekingu.

Podle Černíka měla na rozhodnutí o zrušení závodu vliv současná situace kolem šíření koronaviru a možná budoucí opatření ze strany státních orgánů.

„Nechtěli jsme se dostat do situace, že investujeme nemalé finanční prostředky Svazu lyžařů ČR, FIS a partnerů závodu do jeho přípravy, a mohlo přitom nakonec dojít k tomu, že by se konal bez účasti diváků tak, jak se to děje například při Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě," dodal.