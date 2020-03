Lyžařský festival na Holmenkollenu bude o víkendu bez diváků

13:48

Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování v Oberwiesenthalu: Běh na lyžích: Muži do 23 let: 1. Amundsen (Nor.) 1:12:42,0, 2. Ardašev (Rus.) -7,4, 3. Moseby (Nor.), ...21. Kalivoda -5:26,8, 23. Kozlovský (oba ČR) -5:39,9. Ženy do 23 let: 1. Anderssonová 35:44,4, 2. Lundgrenová -37,1, 3. Ribomová (všechny Švéd.) -45,2...17. Janatová -2:34,4, 44. Votočková (obě ČR) -5:16,2