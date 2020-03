Předčasný konec životní sezony? Ledecká podezírala trenéra

Ledecká, která zazářila vítězstvím v úvodním sjezdu sezony v Lake Louise i třetím místem v německém Ga-Pa, mohla v Cortině hájit druhé místo před dotírajícími soupeřkami, ale v pátek večer se dozvěděla, že v dějišti mistrovství světa pro rok 2021 se letos nepojede.

„Samozřejmě mě to moc mrzí, strašně jsem se tam těšila,“ vzkázala ze švýcarského Scuolu, kde se chystá na nejbližší snowboardové závody. Každopádně věří, že lyžařská zima pro ni ještě nekončí.

Ester Ledecká v Crans Montaně v první části kombinačního závodu.

Alessandro Trovati, ČTK/AP

„Snad budu mít šanci jet ještě nějaké závody nižší kategorie a udělám si svěťák z kdejakého okresního závodu,“ usmívala se Ledecká, která si tradičně protahuje sezonu, dokud sníh a termínový kalendář dovolí.

A rozverně dvojnásobná olympijská vítězka reagovala i na připomínku, že tak nedojde k naplnění sázky s jejím koučem Tomášem Bankem. Ta zněla, že pokud Ledecká posbírá v sezoně přes 500 bodů, což se jí povedlo, tak se při obřím slalomu v Cortině 44letý kouč navleče do sjezdařské kombinézy.

„Já to beru trochu jako šíp z vlastních řad. Myslím, že Tomáš zařídil, aby se Cortina nejela,“ dobírala si úspěšného trenéra. „Všichni to svádí na koronavirus, ale myslím, že Tomáš přišel a řekl, že se nebude ztrapňovat v kombinéze a jak ho mají rádi, tak to zrušili,“ vtipkovala.

Vedle druhého místa mezi sjezdařkami skončila Ledecká celkově třetí v kombinaci, celkem devětkrát se umístila ve Světovém poháru v elitní desítce.

„Z toho mám strašnou radost. Udělali jsme spoustu práce, zase jsem se posunula o krok dopředu a jsem pyšná na sebe i svůj tým,“ děkovala trenérům Tomáši a Ondřeji Bankovým, servismanovi Miloši Machytkovi či fyzioterapeutovi Michalu Lešákovi.

Napodobila Strachovou

Tak blízko malému glóbu byla ve sjezdařském Světovém poháru z Češek dosud jen Šárka Záhrobská (později Strachová), které v sezoně 2008/2009 patřilo také druhé místo mezi slalomářkami. „Ale ona byla mnohem víckrát na bedně, byla to paní slalomářka, a ještě budu mít co dělat, abych ji dohnala,“ uznala sympaticky.

Ledeckou by v této sezoně měly čekat ještě dva závody Světového poháru na snowboardu. V úterý v italském Livignu a o víkendu finále v německém Winterbergu.

„Ale nikdo moc nemá jasno, co teď bude. Přála bych si, aby se ty dva svěťáky odjely, zároveň bych chtěla, aby pro to pro nás bylo bezpečné. Ale snowboardových závodů jsem letos moc neodjela, tak se těším,“ přiznává Ledecká, která se v této zimě postavila na prkno dvakrát a brala druhé a první místo.