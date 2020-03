Lyžařský maraton na prázdném Holmenkollenu vyhrál opět Bolšunov

Včera

MS juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování v Oberwiesenthalu: Běh na lyžích: Smíšená štafeta do 23 let: 1. Norsko 54:40,5...13. ČR (Janatová, Černý, Kalivoda, Holíková) -3:52,2. Skok na lyžích - družstva: Junioři: 1. Slovinsko 900,3, ...12. ČR (Holub, Konvalinka, Rýdl, Šikola) 266,8. Juniorky: 1. Rakousko 800,7, ...9. ČR (Ulrichová, Jenčová, Ptáčková, Koldovská) 249,78.