Po pádu přijde karanténa. Italku nechtěla Samková diskriminovat

Spadla jste i před týdnem ve Španělsku, kde jste tak přišla o výhru. Co se stalo teď?

V semifinále jsem měla bídný start, ale ve finále se povedl, jen mě pak velký skok poslal na přední nohu, chytla se mi hrana špičky a poslalo mě to na záda.

Před finále jste do kamer křikla, že jedete pro Danu Zátopkovou.

My se potkávaly na akcích Dukly, máma se s ní chtěla poznat, tak se to před půl rokem povedlo domluvit. Opravdu to byla neskutečná osobnost, tak jsem jí chtěla vzdát hold.

Překvapilo vás, že se ve Veysonnaz vůbec jelo, když se skoro všechny akce ruší?

Samozřejmě bych chápala, kdyby to zrušili, ale já byla ráda, že se jelo. Bylo těžké se soustředit, tu atmosféru máte v sobě, jak přes internet dostáváte zprávy z domova, i když jsem se nechtěla podílet na tom stresu. Bylo fajn, že aspoň devět holek jelo, i když to bylo zvláštní.

Nízký počet závodnic zapříčinily náhlé odjezdy týmů?

Přesně tak. Jak to bylo finále Světového poháru, bylo tu šestnáct nejlepších. Před tréninkem ale odjeli Američané, pak Kanaďani a Britové, což jsou početné týmy. Naštěstí další zůstaly.

Byla poznamenaná i atmosféra mezi závodnicemi, držely jste si větší odstup?

Vůbec, objala jsem se i s vítěznou Michelou Moioliovou, která je z Bergama, nikoho jsem nechtěla diskriminovat. Věřím, že jsem mladý zdravý člověk, tak by se mi snad nemělo nic stát, ale samozřejmě nechci nikoho ohrozit, budu zodpovědná a půjdu po návratu do karantény.

Moioliová zveřejnila, že s koronavirem bojuje její dědeček. Přišla na to řeč?

Nebavily jsme se o tom. Také jsem před dvěma lety něco takového prožívala (úmrtí tatínka), tak pro ni je lepší, když má klid. Bavily jsme se spolu normálně, ale o jiných věcech.

Zmínila jste karanténu, už máte vymyšleno, jak se v ní zabavíte?

Říkala jsem do televize, že bych se měla začít učit, čímž jsem si trochu upletla bič. Když jsem měla přetržené vazy, tak jsem díky tomu odmaturovala, snad mi to pomůže i teď. (úsměv)

Plánované natáčení dalších dílů televizního seriálu Alpami za sněhem teď jistě padá…

Určitě, štáb, co je v Čechách, ani nemůže vyjet ven, proto se vracím domů. Jak je to čerstvé, tak zatím nevím, jak se to bude řešit dál.