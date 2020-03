Sjezdařka Weiratherová ukončila ve 30 letech kariéru

"Měla jsem superúžasnou kariéru, přestože nijak zvlášť dobře nezačala," připomněla Weiratherová sedm operací kolena, které musela podstoupit do svých 21 let. V takřka desetiminutovém vzkazu fanouškům proto podstatnou část věnovala poděkování lékařům, kteří ji opakovaně dávali dohromady. "Dala jsem do toho všechno, abych svůj potenciál využila na maximum. A ne, nejsem těhotná," dodala.

Dcera lichtenštejnské lyžařské legendy a dvojnásobné olympijské vítězky Hanni Wenzelové a rakouského mistra světa ve sjezdu Hartiho Weirathera vyhrála ve Světovém poháru devět závodů a dvakrát získala křišťálový globus za celkové prvenství v super-G. Na mistrovství světa 2017 vybojovala ve své nejoblíbenější disciplíně stříbro, o rok později na olympiádě přidala bronz.