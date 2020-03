Skokan Koudelka má druhého syna, narodil se mu Adam

"Adam Koudelka, 51 cm a 3790 g. Dnes v 6:38. Všichni v pořádku," napsal ČTK nejlepší český skokan, který má od srpna 2016 syna Karla. Koudelka chtěl být u porodu, jelikož ale musel po návratu ze Světového poháru v Norsku do karantény, která mu skončí až v sobotu, tak to nestihl. "Ženu vezl do porodnice můj taťka," uvedl.

Třicetiletý Koudelka se v uplynulé sezoně trápil, ale i útočil na stupně vítězů. Zhodnotil ji tak, že byla jako na houpačce, a doplnil, že mu motivace nechybí. "Sport mě zase baví a mám radost, že můžu skákat. Mám chuť do tréninku a to je důležitý," uvedl pátý muž celkového hodnocení prestižního Turné čtyř můstků z let 2012 a 2019.