Sbohem! Končí jeden z fenoménů nejkratších tratí Brandsdal

V éře Johannese Hösflota Klaeba nebo jeho vrstevníka Alexandra Bolšunova z Ruska nezbývalo příliš pozornosti na Eirika Brandsdala, přesto by si ji tenhle borec z Osla jednoznačně zasloužil. Další z nepřeberné líhně norské lyžařské školy debutoval v prestižním seriálu Světového poháru v roce 2007 na domácím podniku v Drammenu a hned bral body.

Brzy poté se přidal do norského týmu jako regulérní člen, který objížděl veškerý kolotoč sprintů v nejprestižnějším seriálu. Celkem v něm dosáhl devíti vítězství a celkově dvakrát obsadil v celkovém hodnocení stříbrnou pozici. Jeho nejlepší výsledky se datují do sezon 2013/14 a 2014/15.

Úžasná kariéra však měla jeden velký kaz a tím byly světové šampionáty nebo olympijské hry. Svoji vyrovnanost nedokázal nikdy přenést do absolutní formy právě na nejdůležitějších akcích roku. Vždyť jeho nejlepším výsledkem na světovém šampionátu je až šesté místo z Val di Fiemme 2015. Pod pěti kruhy to nebylo o nic lepší. Deváté místo ze Soči rozhodně není to, na co by byl bůhvíjak pyšný.

Tam kde to všechno začalo, symbolicky také vše zhaslo. Jeho posledním sprintem, na kterém se třiatřicetiletý Seveřan představil, byl podnik v Drammenu. Tentokrát se však neběželo klasickou technikou, nýbrž volným způsobem.