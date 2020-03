Bláznivý kousek tajili, Norové uběhli 516 km v kuse! Nepředstavitelné, komentují rekord Řezáč a Kocumová

„Jsou to blázni, ale je to obdivuhodný," usmívá se Stanislav Řezáč, jeden z nejlepších dálkových běžců na lyžích v historii.

„Když jsem to viděla, jako první mě napadlo, že krizový stav by už měl skončit, nebo bude mít další oběti... Každý svou situaci řeší jinak a když nejsou oficiální výzvy v podobě závodů, dokážou si někteří vymyslet výzvy o to větší," říká s úsměvem bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Zuzana Kocumová, juniorská mistryně světa z roku 1999.

Zlepšení o šestnáct hodin

Dosud rekordní počet kilometrů na jeden zátah podle všeho ujel Björn Lökken. V roce 1983 uběhl 513,5 kilometru za 48 hodin. Teď ho trojice Norů překonala s časem o téměř šestnáct hodin rychlejším.

„Tohle je naprosto nepředstavitelný výkon. Pro mě je 500 kilometrů dlouhých i v autě. Vlastně by se dokázali dostat vlastními silami z Liberce až do Alp. A to ještě v tempu, které je pro běžného smrtelníka rychlé i na závod na 50 kilometrů," porovnává Kocumová.

Opakování? Asi jen těžko

Maratonci se vydali k jezeru Gjerdingen na sever od Osla na šestikilometrové kolečko. Začali v sobotu v jednu hodinu odpoledne a skončili v neděli v půl deváté večer. „Syrová zkušenost. Jsem unavený, ale věděl jsem, že to vydržím," svěřil se olympijský vítěz a mistr světa Anders Aukland pro norský VG po uběhnutí vzdálenosti v československých reáliích třeba z Chebu do Ružomberoka.

„V neděli v 11 hodin měli najeto 350 kilometrů. Nikdo ani nevěděl, jak daleko poběží, protože Anders rozhodl, že by to nikdo neměl vědět, dokud nebudou v cíli," řekl VG Ole Kristian Böen z Team Ragde Eiendom.

Má podle Řezáče někdo na to, aby jejich maximum ještě překonal? „Do tohoto extrému asi jen tak nikdo nepůjde. Takových borců je málo. Snad by mohl Nygaard či Eliassen a to je tak všechno," myslí si trojnásobný vítěz Jizerské 50 Řezáč. Sám by si na pět stovek kilometrů dlouhou trať už asi netroufnul. „Měl bych strach, že mě po dvou stech kilometrech začnou bolet úpony na rukou. Tři sta by ještě šlo, ale pět set už je hodně, opravdu obdivuhodný," uzavřel Řezáč, který se před dvěma lety zúčastnil extrémního závodu Nordenskiöldsloppet na 220 kilometrů. Rekord v běhu na 24 hodin drží Hans Mäenpää, jenž za den zvládl 472 kilometrů.