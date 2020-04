Dám svá zlata za toaletní papír! Slavný rebel baví jako Céline Dion

Domácí karanténu berou mnozí jako nutné zlo, slavný norský lyžař Petter Northug se s ní ale popasoval s humorem sobě vlastním. Na Facebooku zveřejnil videoklip své verze písničky Céline Dion s názvem All By Myself (Úplně sama), kde se ukázal jako bavič i vcelku obstojný zpěvák.