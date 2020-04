Dostala Ester na frak? Porovnejte sebevědomou americkou šampionku s českou hvězdou

Nebyl to vyhlášený souboj na dálku, Mikaela Shiffrinová se tanci věnuje delší dobu a že se na sítích objevilo pozoruhodné video od garáže jejího domu, nesouvisí s nedávnou taneční kreací Ester Ledecké. Přesto to svádí k porovnání. Jak jsou na tom lyžařské superhvězdy coby tanečnice?

Nemožnost dojet sezonu na svazích Ledeckou v domácí nouzi přiměla k aktivitám, jejichž výsledek předvedla na sítích a vysloužila si uznání.

Lyžování, hudba i tanec jsou oblíbenými činnostmi i pro Shiffrinovou. Američanka, pětadvacetiletá stejně jako české sjezdařské i snowboardingové eso, potvrzuje, že je všestranně talentovaná. Rozbalila to před domem a výsledek také předvedla na sociálních sítích.

Zatímco Ledecká se nechala inspirovat Horečkou sobotní noci, Shiffrinová se opřela o hit Shut up and dance od Walk the Moon.

Mohla uplatnit zkušeností z několika lekcí od choreografky, která jí zjevně dodala sebevědomí a sebejistotu v této činnosti. "Tanec je ohromná zábava a skvělá věc, kterou můžete dělat v tomto období při karanténě. Je to dobré fyzické cvičení, ale i způsob, jak si posílit ducha a zvednout náladu," přidala Shiffrinová komentář k videu.

Dala tanečně o něco zkušenější Američanka Ester na frak? Můžete porovnávat!