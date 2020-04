Užila jsem si to, na svůj tým jsem pyšná, děkovala Ledecká

Kvůli koronaviru se současná příprava Ledecké ztížila, přesto si nestěžuje. „Všichni jsme teď ve svízelné situaci, prožívají to i ostatní profese, nebo jsou na tom ještě hůř. Já cvičím, jdu si zaběhat. Přizpůsobíme se, když bude potřeba, vymyslíme skvělý plán tady," nedělá si lyžařka a snowboardistka stres z následujících týdnů.

Ledecká začala sezonu výhrou ve sjezdu v Lake Louise, přidala třetí místo ve stejné disciplíně v Ga-Pa a v kombinaci v Crans Montaně. Celkově byla mezi sjezdařkami druhá a třetí v kombinaci. Na snowboardu proměnila dva své starty v první a druhé místo.

„Když se ohlédnu, můžu klidně říct, že to byla úspěšná sezona, musím hodně všem poděkovat. Na svůj tým jsem pyšná. Za sebe jsem splnila cíle, taky jsem se o kousek zlepšila, chtěla jsem si to užít, to je taky splněno. Pokud jsem udělala radost lidem okolo, to je spíš otázka na ně, ale vypadali tak," usmála se Ledecká, která si s přibývajícími závody více na trati dovolí.

„Zkušenosti mi fakt pomáhají. Jsem ráda, že to je vidět, líp se cítím ve sjezdech, dovolím si agresivnější stopu, je vidět, že výsledky přicházejí," vidí progres pětadvacetiletá rodačka z Prahy.

Vyhraje závod, má radost, více neřeší, chce závodit, ale svět okolo vidí, že její výsledky nejsou běžné. „Milníky se dozvím většinou z novin, jinak mě to nenapadne, že se stalo něco výjimečného. Přijde mi legrační, když se to dočtu, nebo když o tom mluví hvězdy jako Bode Miller," je překvapená Ledecká, která má své trofeje v bytě. „Tam mám půdičku, která je plná ocenění a pohárů. Postel mám pod půdičkou, když vstávám, jdu spát, vidím je. To mě vždycky nakopne."

Letošní sezona je minulostí, co bude další rok, jaké mety, milníky bude chtít dvojnásobná olympijská vítězka bořit? „Je evidentní, že je prostor pro zlepšení, udělám vše, aby tomu tak bylo, hlavně, abych si to i užila."

Jasnou představu má její trenér Tomáš Bank. „Nerad bych dostával Ester pod tlak, ale velký glóbus, dva malé a minimálně dvě tři medaile z mistrovství světa," vypálil s úsměvem do světa velké plány Bank.

„Mám spíšené pocity z těchto ambicí. Klade si vysoké cíle, zamakat bude muset i on, jsem na něj zvědavá. On je moje externí sebevědomí. On by řekl, že bych měla vyhrát jakýkoli svěťák. Nevím, jestli bych mohla naložit i Shiffrinové, ale on by řekl asi že jo," dodala dobře naladěná Ledecká.