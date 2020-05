Prošel si peklem, ale zvítězil. Světový rekordman porazil rakovinu

Uběhl téměř přesně rok od doby, kdy mu lékaři oznámili zdrcující diagnózu. V zádech mu našli zhoubný nádor. Od té doby podstoupil 13 chemoterapií a 36 radioterapií.

„Myslím, že to bylo loni 13. května, pokud se nepletu. Hrozný pocit. Neměl jsem vůbec energii, jako by vás odpojili. Pak to šlo hodně z kopce. Myslel jsem, že to nemůže být horší, ale bylo," rozpovídal se Romören o nepříjemných chvílích pro norskou televizi TV2.

Ta 39letého rodáka z Osla zpovídala při tom, jak vyráží na výlet se svojí dcerkou Fionou v nosítku po lesní cestě na Brunkollen poblíž města Bærum. „Od doby, co jsem se uzdravil, jdu na tenhle výlet poprvé," těšil se z toho, jak už zvládá zhruba sedmikilometrový výšlap s ratolestí, která se narodila již během jeho léčby.

Šťastná třináctka! Přišla sms se vztyčeným palcem

Romören, jenž ukončil kvůli bolestem zad aktivní kariéru před šesti roky, o svém boji s rakovinou mluvil od začátku otevřeně, a to jak s novináři, tak na sociálních médiích. Z publikovaných fotek bylo zřejmé, že prožívá mimořádně těžké období.

„Člověk by řekl, že po roce se musíte smířit s tím, že nemáte vlasy. Nikdy jsem si ale nezvykl na to, jak vypadám v zrcadle. Sedíte u večeře, vtipkujete, užíváte si hezký den, pak ale jdete do koupelny, umyjete si ruce a umýváte toho, na koho se díváte v zrcadle," popisuje těžkou adaptaci na svoji fyzickou proměnu.

Teď už se bývalý skokan, který svým 239 metrů dlouhým letem vytvořil v březnu 2005 tehdejší světový rekord, cítí více sám sebou. „Nyní už si i lidé, kteří nevědí, že jsem měl rakovinu, myslí, že jsem si jen zkrátil vlasy. Dokonce mám už nějaké vousy na obličeji," pochvaluje si.

Po celou dobu léčby neklesal na duchu, držel si dobrou náladu, a ujišťoval sebe i ostatní, že tu „sračku", jak sám rakovinu nazýval, porazí.

Letos 13. ledna mohl se svojí rodinou oslavit absolvování třinácté a zároveň poslední chemoterapie. „Můj lékař mi poslal sms zprávu se vztyčeným palcem. Znamenalo to, že vše je už v pořádku. Dobře ale vím, že budu pod dohledem ještě dalších deset let," uvědomuje si.