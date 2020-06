Můj vzor a inspirace, říká Ledecká o ženě, které vzala zlato. Přijde česká hvězda o trenéra?

Českým fanouškům není třeba olympijské super-G ze 17. února 2018 příliš připomínat. Veithová už se radovala z obhajoby zlata, když se na trať pustila s číslem 26 Ledecká a šokovala všechny včetně Veithové. O jednu setinu ji odsoudila ke stříbru.

„Lhala bych, kdybych řekla, že jsem nikdy z téhle jediné setiny sekundy nebyla smutná. Při takhle těsném výsledku se často člověk ptá, jak se to mohlo stát. Proč to nebylo o setinu obráceně,“ vykládala třicetiletá Veithová, které se i tak v Koreji povedl úspěšný návrat po těžkém zranění kolene.

„Proto jsem si řekla, že ta setina nesmí být důvodem, abych byla naštvaná,“ vzpomínala, když na jaře oznámila konec kariéry.

Ledeckou tento závod katapultoval mezi světové sportovní celebrity, svůj status posílila ještě o týden později snowboardovým zlatem. Ale s Veithovou nejtěsnější možný výsledek boje o olympijské zlato nikdy neřešila.

„My se vlastně nebavily předtím ani potom,“ vypráví Ledecká. Ne snad, že by mezi elitními sjezdařkami byla až taková rivalita. „Já se spíš stydím s takovými hvězdami dávat do řeči. Samozřejmě jsem jí vždy pogratulovala, ale to bylo tak všechno, na co jsem se zmohla,“ usmívá se Ledecká.

Ester Ledecká se svými dvěma nejnovějšími trofejemi, křišťálovými medailemi za uplynulou sezonu v lyžařském Světovém poháru.

Sport Invest

K Veithové, která sbírala úspěchy už za svobodna jako Anna Fenningerová, chová velký respekt. „To, že jsem ji dokázala porazit v nějakém závodě, vůbec nic neznamená. Ve své kariéře dosáhla tolik, že mi bude trvat ještě hodně dlouho, než se mi podaří se jí přiblížit, jestli vůbec někdy,“ líčila vítězka sjezdu z Lake Louise v uplynulé sezoně.

Veithová vyhrála v kariéře patnáct závodů SP, hlavně v obřím slalomu. „Anna byla vždycky mým velkým vzorem. V tom, jaká byla výborná lyžařka a dokázala překonávat překážky s velkou grácií. Bojovala se zraněními, lyžařským svazem… Bylo velmi inspirativní sledovat někoho takového,“ vyprávěla Ledecká.

Česká sněhová univerzálka se v těchto dnech chystá v Rakousku na novou sezonu, kterou zřejmě absolvuje s pozměněným trenérským týmem. Bývalý elitní sjezdař Ondřej Bank, jehož doménou byl výběr ideální stopy, už neplánuje s Ledeckou objíždět všechny Světové poháry.

„Ondra už před sezonou oznámil, že by to chtěl omezit a v podstatě skončit. Teď však připustil, že by mohl ještě pokračovat, ale v omezenější míře,“ řekl Radiožurnálu hlavní kouč Ledecké Tomáš Bank s tím, že již hledají nového člena trenérského štábu.

Ledecká zatím nechtěla být konkrétnější. „Po každé sezoně je to stejné, řeším spoustu věcí. Jaké bude složení týmu, jaký budu testovat materiál, dostávám řadu nabídek, ozývají se sponzoři… Rozhodnu se, až to bude nutné, a dám vědět,“ řekla Ledecká Právu.