Až umřu, pohřběte mě s trofejemi, přeje si Vonnová. Kam se ale vejdeš ty? vtipkují její fanoušci

Dala se do úklidu a přitom zase šokovala. Pětatřicetiletá bývalá americká lyžařka Lindsey Vonnová, která během veleúspěšné kariéry vyhrála pomalu všechno, co se vyhrát dalo, začala oprašovat neskutečné množství získaných trofejí a přitom si s jedním ze dvou desítek křišťálových globusů v ruce povzdechla: „Až umřu, pochovejte mě s nimi.“ A kdyby jen to, krátké video zveřejnila na sociálních sítích na svém profilu.