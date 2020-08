Komplikace pro Ledeckou. Na svou oblíbenou destinaci asi musí zapomenout

V horách na jihu Chile Ester Ledecká pravidelně dává základ své formě pro zimní sezonu. Jenže letos bude zřejmě muset na cestu do Jižní Ameriky zapomenout. „Na 99 procent je to passé. Do půlky září je Chile zavřené, museli bychom na dva týdny do karantény, i ostatní výpravy už to odpískaly,“ líčí lyžařský trenér dvojnásobné olympijské vítězky Tomáš Bank.