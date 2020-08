Raškův memoriál vyhrála Križnarová, desátá byla Indráčková

Devátý ročník Raškova memoriálu byl kvůli pokračující koronavirové pandemii nejen jediným závodem ženské GP, ale zároveň i první letošní letní akcí pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské federace. Závod se v Beskydech konal bez přítomnosti diváků a také bez skokanek Japonska či Norska v čele se slavnou Maren Lundbyovou.

Bývalá juniorská mistryně světa Križnarová byla ve Frenštátu suverénní. Ovládla páteční trénink i obě dnešní soutěžní kola. Dvacetiletá závodnice předvedla nejdelší skoky dne 97,5 a 97 m a zvítězila o více než třicet bodů před letošní juniorskou světovou šampionkou Maritou Kramerovou z Rakouska. Třetí byla vítězčina krajanka Ema Klinecová.

Z Češek byla nejlepší stejně jako minulý rok Indráčková. Dvaadvacetiletá skokanka mohla pomýšlet na zopakování loňského šestého místa, po prvním kole byla osmá, ale v druhém kole v měnícím se větru z původních 90 metrů ubrala 10,5 a klesla na desátou pozici. Hned za ní s odstupem sedmi desetin bodu skončila bronzová medailistka z letošních olympijských her mládeže Štěpánka Ptáčková.

"První kolo se mi relativně povedlo, měla jsem i štěstí na vítr, takže jsem využila podmínek a dopadlo to dobře. Druhý skok mi vůbec nevyšel, asi zapracovala nervozita a v tom skoku bylo takové napětí, nezvládla jsem to. Ale jsem ráda, že ten první skok vyšel," uvedla Indráčková, jež si stejně jako ostatní skokanky pochvalovala, že si mohla zazávodit. "Bylo to pěkné. Ačkoli tady nejsou fanoušci, tak moderátor udělal pěknou atmosféru," dodala.

Globální zdravotní situace výrazně osekala i mužskou Grand Prix, z níž zbyly pouze dva závody v polské Wisle, jež se budou konat příští víkend. Na stejném místě by měl začít 21. listopadu nový ročník mužského Světového poháru, ženy mají první závody v prosinci.