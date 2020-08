Program vzhůru nohama! Velká změna pro Ledeckou

Mezinárodní lyžařská federace dnes obvyklé dvoutýdenní turné v Severní Americe zrušila kvůli očekávaným komplikacím s cestováním a bezpečností. Z programu tak vypadnou závody žen v americkém Killingtonu plánované na 28. a 29. listopadu a v Lake Louise (1. až 6. prosince), muži měli v kanadském středisku závodit od 25. do 29. listopadu, pak byla v plánu zastávka ve Beaver Creeku (1. až 6. prosince).

Odvolané závody chce FIS během sezony pokud možno nahradit v Evropě. Pořadatelství by mohli převzít organizátoři ve Val d'Isere, Svatém Mořici a Courchevelu, kteří by do svého potvrzeného programu vložili další závody.

Upřesněný kalendář sezony Světového poháru, která začne 17. a 18. října obřími slalomy na ledovci v rakouském Söldenu, by měla FIS zveřejnit koncem září. Nejpozději se počítá s 3. říjnem.