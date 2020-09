Legendární běžec Northug nebyl při rychlé jízdě pod vlivem drog

Policie dnes informovala o výsledku Northugovy krevní zkoušky na zakázané látky z 13. srpna. Tehdy dopravní policie zastavila čtyřiačtyřicetiletého Nora poté, co jel na úseku s limitem 110 km/h rychlostí 168 km/h.

Poté, co u jednoho z nejlepších běžců historie policie následně našla kokain, Northug se veřejně omluvil a přiznal, že má s drogami problémy. Do křížku se zákonem se dostal už v době aktivní kariéry v roce 2014, kdy pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu a z místa utekl. Byl odsouzen na 50 dnů do vězení a k pokutě.

Northug ukončil úspěšnou kariéru v roce 2012. Vedle 13 titulů mistra světa získal dvě olympijská zlata a dvakrát vyhrál celkové hodnocení Světového poháru.