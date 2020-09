Jakš se vrací do stopy, pojede několik dálkových běhů

Olympijský medailista ze štafety v běhu na lyžích Martin Jakš se znovu objeví v soutěžní stopě. Někdejší mistr světa do 23 let v zimě odjede několik závodů za Silvini Madshus Team v seriálu dálkových běhů Ski Classics.

"Vracím se a nevracím. Žádným oficiálním comebackem bych to nenazýval. Slíbil jsem, že se postavím na start nějakého závodu. Není to, že bych jezdil pravidelně, ale pojedu nějaký závod. Je to kamarádská výpomoc," řekl Jakš ČTK.

Určitě by měl člen bronzové štafety z olympijských her 2010 ve Vancouveru jet koncem listopadu týmový prolog v Livignu. "Potřebujou někoho, kdo se v trojici udrží. Dokážu si představit, že se na to nachystám," řekl Jakš.

Martin Jakš při klasické patnáctce na MS v Lahti.

Svaz lyžařů ČR

Od konce kariéry v roce 2018 moc nelyžoval. "Málo a spíš to bylo ježdění pro radost. Letos jsem se ale díky krizi pohyboval víc sportovně a začal blbnout na kolečkových lyžích," prohlásil.

Martin Jakš při závodu na 15 km volně na MS ve Falunu.

Svaz lyžařů ČR

Otázkou je, kolik dalších závodů absolvuje. Nabízí se start na Jizerské padesátce a pak Birkebeinerrennet či Reistadlöpet. Oba posledně jmenované závody jel před třemi lety za tým Lukáše Bauera a v Reistadlöpetu na 50 km byl jedenáctý.

"Nedokážu říct, kolik toho celkem odjedu. Pokud se rozjede normální sezona, tak toho budu mít pracovně docela dost a na lyže času moc nebude," uvedl Jakš, který je vedoucím hotelu Rankl na šumavské Horské Kvildě.

Martin Jakš na trati během olympijského závodu na 15 km.

Pavel Lebeda/ČOV

Novou členkou týmu je i další bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Helena Karásková-Erbenová, členka čtvrté štafety z her v Salt Lake City 2002.