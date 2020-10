Organizátoři MS v klasickém lyžování stále počítají s diváky

Organizátoři mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu stále počítají na přelomu února a března příštího roku s diváky na tribunách, nicméně v mnohem menším počtu než před několika měsíci. Na soutěže by mohly podle dnešních odhadů zhruba dvě tisícovky diváků na místa k sezení.

V červenci němečtí pořadatelé vzhledem k relativně příznivé koronavirové situaci tvrdili, že šampionát by se měl uskutečnit před plnými tribunami. Dnes šéf MS Moritz Beckers-Schwarz uvedl, že skokanské soutěže by mohlo sledovat naživo minimálně 2500 lidí, na běžeckém stadionu by mělo být nejméně 2000 fanoušků.

"Jsme pozitivně naladěni. Téma pandemie bereme velmi vážně a nehodláme nic riskovat," řekl Beckers-Schwarz. Diváci jsou podle něj důležití i pro samotné sportovce. "Je něco úplně jiného, když se člověk stane mistrem světa před pár funkcionáři a trenéry, než když jsou na stadionu minimálně dva tisíce lidí," řekl.

O světové medaile ve skoku na lyžích, běhu a severské kombinaci se bude v Oberstdorfu soutěžit od 24. února do 3. března 2021.