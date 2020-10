Slunce, žhavé fotky, nádherné narozeniny. Krásná šampionka se vydala na lov

Byla to to určitě vydařená oslava narozenin, které připadly na konec minulého týdne. Významný den na rozdíl od let minulých už nemusí trávit v závějích někde na ledovci.

Dokonce si mohla sama v moři ulovit večeři, což slavila hlasitým halekáním.

Přes loňské zdravotní problémy Vonnová sportuje a udržuje si báječnou figuru, což je patrné na první pohled. Nespočet hodin ve fitness studiích jde čtyřnásobné celkové vítězce Světového poháru k duhu.

A zdá se, že i její vztah s o pět let mladším hráčem New Jersey se prohlubuje. Svatba je na spadnutí. A nebýt pandemie, nejspíš by už dokonce bylo po ní.

Vonnová a Subban začali chodit počátkem roku 2018 a zasnoubili se v srpnu 2019. Bývalá sjezdařka na začátku tohoto měsíce pro magazín People uvedla, že svatební plány páru byly ovlivněny koronavirem.

„Těžko se hledá vhodný termín, nemáme plán, prostě si počkáme a uvidíme. Jeho rodina je v Kanadě, já nemůžu tam, oni zase sem. Nakonec na to ale dojde, jen nevíme kdy. Určitě se ale ani jeden z nás nebojí, že se nevezmeme," řekla Vonnová.