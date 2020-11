Juniorské MS v klasickém lyžování 2021 bude ve Finsku

Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování bude tuto zimu celé ve Finsku. Běžecké disciplíny se uskuteční od 8. do 14. února ve Vuokatti, skoky a severská kombinace budou od 9. do 12. února v Lahti. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) tak znovu spojila do jedné země šampionát, který měl být vzhledem k mimořádným okolnostem rozdělený.