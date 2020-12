Rychlá jízda, kokain a teď zpěv. Hvězdný rebel udivil nezvyklým vánočním songem

"Nebyl jsem letos vzorný chlap, mám pochybnosti, zda dostanu vánoční dárek," zpívá dvojnásobný olympijský šampion ve skladbě, kterou nahrál před týdnem ve studiu. Optimisticky na jiném místě přidává další část nezvyklého textu: "Během mého života jsem zakopl, ale dokázal jsem znovu vstát."

Lyžařský rebel zažil poměrně bouřlivý rok, v srpnu mu za volantem naměřili 168 km/h na úseku s povolenou stodesítkou.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Petter Northug Jr (@jantelov1)

Policistům se zdálo, že řídil pod vlivem omamných látek. Došlo i na prohlídku domu, kde objevili kokain, ale před řízením se u Northuga jeho užití nakonec neprokázalo.

Do křížku se zákonem se slavný Nor dostal už v roce 2014, kdy pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu a z místa utekl. Byl odsouzen na 50 dnů do vězení a k pokutě.