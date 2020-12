Sjezdař Dressen po operaci kyčle nepočítá se startem na MS

"Myslet na mistrovství světa by nebylo realistické," řekl sedmadvacetiletý specialista na rychlostní disciplíny Bildu. "Samozřejmě bych byl rád co možná nejdřív fit, ale jen kvůli závodům to nelze lámat přes koleno. Musím myslet dlouhodobě," dodal.

Navíc není jisté, jestli nebude muset německý Lyžař roku podstoupit ještě další artroskopický zákrok, kdyby se potíže s problematickou kyčlí nepodařilo zcela odstranit. "Ale doktoři jsou optimističtí. A když to půjde dobře, může se stát, že budu v rámci testu na příští sezonu připravený v Kvitfjellu, možná ještě dřív," jmenoval Dressen norské středisko, kde jsou na programu rychlostní závody 6. a 7. března.