Ledecká už má náhradu za oblíbeného kouče! Kdo jí má dodat klid?

Ledecká sice letos ještě žádný rychlostní závod neodjela, dvojice super-G ve švýcarském Svatém Mořici byla o víkendu odložena, ale na její tréninky už dohlíží po boku hlavního kouče Tomáš Banka nový muž.

V minulosti plnil tuto roli Bankův bratr Ondřej, bývalý úspěšný závodník, jenž měl na starosti hlavně ideální závodní stopu. Po sezóně se ale rozhodl trávit víc času s rodinou a hledal se jeho nástupce. Ledecká jméno nového kouče, jehož vybírala spolu se svým sponzorem, dlouho nechtěla prozradit.

Franz Gamper na archivním snímku.

archive.saslong.org

„Výběr šel mimo mě. Já měl vybraného Rolanda Assingera, který pracoval u rakouských sjezdařek a šel by do toho. Známe se, ale Red Bull chtěl někoho jiného. Už na jaře mě ujistili, že ho také znám a nemám být nervózní, a je to tak, jsem s ním spokojený," řekl Právu na začátku sezony Tomáš Bank.

Zkušenosti s olympijskými vítězi

Až nyní vyšlo najevo, že novým členem týmu je Gamper, tedy muž, který vedl reprezentační týmy Německa, Kanady, Švýcarska a v posledních letech působil u Norů, kde tak byl u úspěchů olympijských vítězů Aksela Lunda Svindala či Kjetila Jansruda.

„Má zkušenosti s výhrami s muži i ženami, trénoval také Deborah Compagnoniovou, zkušeností má moc. S Franzem za zády bude Ester daleko klidnější a bude mít rovnocennou náhradu za Ondru," řekl Tomáš Bank Radiožurnálu.

Ledecká se nyní přesune na snowboard, na němž by měla jet v sobotu v italské Cortině d´Ampezzo, na lyžích jsou před Vánoci na programu sjezdy a super-G ve francouzském Val d´Isere.