Norové kvůli obavám z koronaviru vynechají i Tour de Ski

Norští běžci na lyžích se kvůli obavám z koronaviru nezúčastní ani Tour de Ski, která se uskuteční od 1. do 10. ledna. Uvedla to norská televize NRK. Norové společně se Švédy a Finy žádali zkrácení tradičního etapového závodu, ale sportovní ředitel Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Pierre Mignerey to odmítl jako nereálné.