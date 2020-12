Do závodu Turné v Ga-Pa se kvalifikovali Kožíšek a Polášek

Do druhého závodu Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu postoupila dvojice českých skokanů na lyžích Čestmír Kožíšek a Viktor Polášek. Roman Koudelka, jenž se vrací po zranění kolena, se v dnešní kvalifikaci mezi padesátku účastníků novoročního závodu nedostal.

Nejvíce se z Čechů dařilo Kožíškovi, jenž po skoku 129 metrů obsadil 38. místo a v pátek ho v prvním kole čeká k.o. souboj s Norem Robertem Johanssonem. Polášek byl klasifikován na 45. pozici a pokusí se uspět proti polskému favoritovi Kamilu Stochovi, dvojnásobnému vítězi Turné a druhému muži z úvodního závodu v Oberstdorfu.

Dlouholetá česká jednička Koudelka, který není ještě zdravotně v pořádku pro prodělaném zranění kolena, zůstal v kvalifikaci šestý pod čarou.

Šek na 5000 eur za kvalifikační vítězství získal Slovinec Anže Lanišek, jenž díky skoku 139 metrů porazil o půl bodu vedoucího muže Světového poháru Halvora Egnera Graneruda. Nor předvedl nejdelší pokus dne 143 metrů, ale nedoskočil do telemarku.

Lindvik do kvalifikace nepostoupil

Do kvalifikace nenastoupil třetí muž ze závodu v Oberstdorfu Marius Lindvik, jenž musel kvůli bolestem zubů odjet k zubaři do Innsbrucku. Dvaadvacetiletý Nor tak přišel o možnost obhajoby svého vítězství v Ga-Pa z minulého ročníku a také druhého místa v Turné, neboť s vynechaným závodem bude bez šance na slušný výsledek v celkovém pořadí.

Tradičním vyřazovacím systémem by se mělo v pátek skákat v tomto ročníku Turné poprvé. Po dodatečném zařazení do závodu polských reprezentantů, kteří kvůli původně pozitivnímu testu Klemense Muraňky na koronavirus neabsolvovali kvalifikaci, se závodu zúčastnili všichni skokani na Turné a do 2. kola postupovala třicítka jako v SP jen čistě podle bodového zisku.