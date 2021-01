Razýmová byla v druhé etapě Tour 14., vyhráli Svahnová a Bolšunov

Devětadvacetiletá Razýmová potvrdila, že je největší českou nadějí pro celkové pořadí Tour. V druhé desítce se pohybovala celý závod a finišovala 24,7 sekundy po Svahnové. V průběžném hodnocení prestižního seriálu se posunula o deset míst na šestnáctou pozici.

Úplně spokojená ale s výsledkem nebyla. "Myslím, že výkonnostně jsem měla na lepší umístění. Lyže byly skvěle připravené na stoupání, ale ve sjezdech jsem byla trochu pomalejší, což mě v té konkurenci možná stálo nějaké místo," uvedla Razýmová v tiskové zprávě českého svazu. "Nicméně se ztrátou na čelo jsem spokojená. Pozice do dalších závodů je dobrá a také je dobré vědět, že na to výkonnostně mám," dodala. Před nedělní stíhačkou zaostává ze Svahnovou o minutu a 38 sekund. Další české běžkyně se dnes do elitní třicítky neprobojovaly.

#raceday N°2 at Tour de Ski 2021 🎬

Todays menu: 10km/15km C Mass start ✔️#fiscrosscountry 📷NordicFocus 📍Val Müstair (SUI) pic.twitter.com/WdDiCDaKKC — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 2, 2021

Svahnová zvítězila po taktické jízdě v závěrečném spurtu vedoucí skupinky před Ruskou Julií Stupakovou a Američankou Jessie Digginsovou. Jednadvacetiletá Švédka po šesté výhře v SP - ale první v distančním závodě - mírně zvýšila průběžné vedení v Tour před Digginsovou na 13 sekund.

Bolšunov potvrdil roli velkého favorita a při absenci norských lyžařů vyhrál s náskokem více než 20 sekund před domácím Dariem Colognou a krajanem Ivanem Jakimuškinem. Ruští lyžaři útočili na kompletní stupně vítězů, ale v zatáčce pár set metrů před cílem se srazili v boji o druhé místo Alexej Červotkin a Jevgenij Bělov a skončili na zemi. Nakonec doběhli na sedmé a deváté pozici, Červotkin byl navíc následně diskvalifikován.

V průběžném pořadí Tour má Bolšunov minutový náskok před dalším krajanem Arťomem Malcevem, třetí je Švéd Oskar Svensson. Novák klesl na 24. místo a na Bolšunova má manko 2:21 minuty.

V neděli bude pokračovat Tour ve Val Mülstair stíhacími závody volnou technikou.