V Harrachově se skoro po třech letech skákalo na K-90

"To, že se dnes skákalo na devadesátce, je pro nás obrovská satisfakce. Máme z toho obrovskou radost," řekl Slavík. Na můstku dnes podle něj trénovala skokanská reprezentace žen a reprezentanti v severské kombinaci. V dalších dnech by se měl podle Slavíka přidat i Roman Koudelka.

Harrachov má pět středních a velkých můstků, žádný jiný takový areál pro skokany a sdruženáře v Česku není. Areál je ale ve velmi špatném stavu a většina můstků byla v posledních letech mimo provoz. Na minulou sezonu se podařilo nadšencům ze spolku zprovoznit alespoň dva nejmenší můstky K-40 a K-70 a pro letošní K-90.

"Zásadní bylo, že se musela obnovit celá dopadová stráň, bezpečnostní prvky, to znamená bednění po obou stranách stráně. Celé to bylo vyhnilé, propadlé a muselo se vyměnit. Navařili jsme tam nové profily a dělala se nová dřevěná výdřeva. A na nájezdové věži jsme dělali také nějaké zabezpečovací prvky, to znamená zábradlí, pochozí plochy," uvedl Slavík.

Náklady na úpravy podle něj zaplatili z dotace od Libereckého kraje, svazu lyžařů a ze sbírky na obnovu můstků. "To, co jsme dělali, je provizorium. Je stále potřeba udělat kompletní rekonstrukci můstků. Toto je jen na to, aby bylo možné vůbec trénovat," uvedl Slavík.

Skokanském areálu bez zásadní rekonstrukce hrozí zánik. Velký můstek s kritickým bodem K-120 je uzavřený přes deset let a "mamut" K-180 od roku 2014. Náklady na rekonstrukci areálu se odhadují od půl do dvou miliard korun. Nyní si nechává zpracovávat Liberecký kraj studii za 1,1 milionu korun. Studie by měla výši nákladů upřesnit a ukázat, v jakém stavu jsou nosné konstrukce můstků či najít ideální model budoucího provozování a financování. Rekonstrukce můstků byla zařazena mezi projekty Národního investičního plánu do roku 2050, který představila vláda na sklonku roku 2019.